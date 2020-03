In voller Breite gesperrt war am Sonntagvormittag die Sigiltrastraße in Sögel aufgrund eines umgestürzten Baumes. Foto: SG Sögel/Feuerwehr

Sögel. Am Sonntagvormittag ist in Sögel bei windigem Wetter ein Baum auf die Sigiltrastraße in Höhe der Ortsausfahrt in Richtung Werpeloh gestürzt.