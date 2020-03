An der Kreuzung in Neubörger fuhr der Konvoi Richtung B401. Vorher legten die Beteiligten aber eine 45-minütige Pause in Neubörger ein. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Sögel. Trotz der Corona-Pandemie wird am Sonntag, 29. März 2020, der Gastank, der nach einer Havarie bei einem Schwertransport in Sögel auf einer Straße steht, nach Dörpen transportiert. Der Landkreis Emsland hat Bürger dazu aufgerufen, zuhause zu bleiben. In unserem Liveticker können Sie den Transport verfolgen.