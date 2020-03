In einen Graben gerutscht war einer der beiden Behälter bei der Havarie am 23. Februar in Sögel. Foto: Lambert Brand

Sögel. Der Schwertransport des im Februar in Sögel nach Dörpen havarierten Gastanks soll wie geplant am Sonntag, 29. März 2020, fortgesetzt werden. Der Landkreis Emsland richtet in diesem Zusammenhang einen Appell an die Bevölkerung - nicht nur wegen der Coronakrise.