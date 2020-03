Sögel. Die Gemeinde Sögel hat die „Blumen zur Selbstbedienung“-Aktion vor dem Blumenhaus Sewerin untersagt.

