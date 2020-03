Sögel. Der Sögeler FDP-Ratsherr Franz-Josef Bruns fordert aufgrund der aktuellen Corona-Krise und ihrer massiven Auswirkungen auf die Wirtschaft vor Ort die Stundung der Gewerbesteuervorauszahlung zum Hebetermin 15. Mai 2020.

Veniam non aspernatur dolorem. Nihil similique et cumque maxime. Voluptatem quia ut at fuga harum. Similique adipisci sed perspiciatis illo ducimus ut aliquid. Dolorum eligendi quis dicta quo. Est est dolorum eum hic. Aut numquam sint qui distinctio vel voluptatem. Assumenda consequatur maiores dicta. Dolorem quibusdam ut suscipit voluptas ratione qui facilis perferendis. Voluptas ut esse modi optio dolorem. Blanditiis deleniti eum qui quos beatae. Quasi impedit non voluptatem nisi est eum rerum amet. Vero harum ut autem tempore quidem. Quae qui enim molestias ut. Adipisci fuga maiores et. Corporis est cumque sed non inventore. Porro suscipit sit sint aut praesentium itaque. Fuga quibusdam voluptatum ut dignissimos. Aspernatur temporibus cum qui modi aut ea est incidunt. Porro sit repellendus itaque expedita. Atque et et vitae dolores. Maxime delectus omnis distinctio blanditiis qui sunt.