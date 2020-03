Sögel. Die katholische Frauengemeinschaft (KFD) Sögel hat noch vor Ausbruch der Corona-Pandemie ihre diesjährige Jahreshauptversammlung abgehalten. Dabei informierten sie sich über die Aktivitäten des Malteser-Hilfsdienstes - und wurden mit einer besonderen Modenschau überrascht.

Erstmals seit der Gründung der KFD in Sögel vor 103 Jahren fand die Jahreshauptversammlung 2020 an einem Sonntagvormittag mit einem Frühstück statt. "Damit soll auch den jüngeren und berufstätigen Frauen und Müttern die Möglichkeit zur Teilnahme gegeben werden", sagte Gertrud Janssen vom Leitungsteam bei der Begrüßung der 190 erschienenen Mitglieder im Clemenswerther Hof. Unten ihnen waren auch die 16 Neuaufnahmen des letzten Jahres. Nach einem geistlichen Impuls mit Präses Pastor Bernhard Horstmann und Beate Hanekamp vom Liturgiekreis bedankte sich Horstmann bei den Frauen für die Arbeitseinsätze im Rahmen der Kirchenrenovierung.



Aktivitäten, Jubiläen, Ehrungen

In ihrem Tätigkeitsbericht trug Gertrud Janssen die große Bandbreite an Aktivitäten des letzten Jahres per Bilderpräsentation vor. Neben den religiösen Veranstaltungen, wie Weltgebetstag, Fastengang der Frauen, Tag der Diakonin oder Andacht in der Baukirche waren die Frauen bei der Frauenkundgebung in Ahmsen und bei der Life-Style-Messe in Hannover gewesen. Die Großveranstaltung "Equal Pay Day" und das Frauenfrühstück zum Weltfrauentag hatten in Sögel stattgefunden. Janssen hob die Fahrt mit 49 Frauen zum Musical "Tina Turner" in Hamburg als besonderes Erlebnis des letzten Jahres hervor.

Gratulation gab es für die 16-köpfige meditative Tanzgruppe, die seit 20 Jahren als Untergruppe der KFD Sögel existiert und sich mit ihren Tänzen vorrangig in Gottesdiensten einbringt. Stellvertretend für die erkrankte Leiterin Elisabeth Meyer nahm Gertrud Meiners die Glückwünsche und das Präsent entgegen. Eine Ehrung gab es für Thea Tallen für 50 Jahre treue Mitgliedschaft.

Was ist ein "soziales Kaufhaus"?

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand ein Vortrag über die Dienste und Leistungen der Malteser in Sögel. Dienststellenleiterin Rita Hagenhoff berichtete von Erste-Hilfe-Kursen, Fortbildungen und Krankenfahrten über Essen auf Rädern, Hausnotruf, Mobiler Einkaufswagen bis hin zum "Hümmlinger Kleiderstübchen", dem sogenannten "sozialen Kaufhaus".

"Besonders sozial schwache Familien besuchen das soziale Kaufhaus, um sich dort einzudecken. Neben Kleidung für Kinder, Frauen und Männer werden Schuhe, Taschen, Bettwäsche, Spielsachen und Haushaltsgegenstände angeboten. Mehr als 100 Menschen besuchen wöchentlich das Kaufhaus", berichtete Hagenhoff und teilte weiter mit, dass die dringend erforderlichen Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen im Gebäude an der Ulmenstraße in Planung seien.

Am Ende ihres Vortrages überraschten sie und Sonja Kruithoff von den Sögeler Maltesern die Frauen mit einer Modenschau der besonderen Art. Kinder und Jugendliche modelten dabei mit Kleidern, Schuhen und Taschen aus dem Sozialen Kaufhaus. Den Erlös aus der Dosensammlung für das Soziale Kaufhaus in Höhe von 580 € nahm Hagenhoff von den KFD-Frauen mit großem Dank entgegen.