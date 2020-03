Börger. Hermann Wintering aus Börger ist in diesen Tagen sehr beschäftigt. Sein Arbeitspensum hat sich fast verdoppelt. Und das, obwohl er eigentlich Rentner ist. Der Grund dafür liegt auf der Hand: er vertreibt mit der Firma Naturkostmühle Wintering verschiedene Brotbackmischungen. Diese finden derzeit reißenden Absatz.

