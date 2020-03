Spahnharrenstätte. Mit 80 Einsatzkräften ist die Feuerwehr in der Nacht zu Mittwoch zu einem Scheunenbrand ausgerückt. Das Gebäude brannte komplett nieder, die Feuerwehr konnte jedoch ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Der Bewohner blieb unverletzt.

