Einer der beiden Kräne, die auf dem Acker zu stehen kommen und bei der Bergung unterstützen, wurde bereits auf der Schotterfläche aufgestellt. Foto: Lambert Brand

Sögel. In Sögel im Landkreis Emsland gehen derzeit die Vorarbeiten für die Bergung des Gastanks, der seit dem 23. Februar in einem Straßengraben liegt, in die finale Phase. Zwei kleinerer Kräne stehen bereits auf den vorbereitetem Acker, die beiden anderen größeren Kräne werden gegen 10 Uhr vor Ort erwartet.