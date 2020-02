So kehrt ein Kelch zurück in die Kapellengemeinde Eisten CC-Editor öffnen

Den Kelch und die Hostienschale von Pfarrer Bernhard Tholen nahm Kapuzinerpater Edmund Kesenheimer von Wilhelm Tholen zu Beginn des Gottesdienstes am Sonntagmorgen in der Kapelle St. Josef in Eisten entgegen. Foto: Klaus Dieckmann

Eisten. Kelch und Hostienschale von Pfarrer Bernhard Tholen (1926-2019) sind zurückgekehrt in die Hände der Kapellengemeinde St. Josef in Eisten. Zu Beginn des Gottesdienstes am Sonntagmorgen überreichte Wilhelm Tholen die sakralen Gegenstände seines verstorbenen Onkels an Kapuzinerpater Edmund Kesenheimer und Vertreter der Kapellengemeinde.