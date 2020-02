Osnabrück/Sögel. Mit dem psychiatrischen Gutachten über den Angeklagten ist am Mittwoch die Beweisaufnahme im Fall der ermordeten Elke Sandker aus Sögel geendet. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob der Angeklagte im Fall einer Verurteilung schuldfähig ist oder nicht.

