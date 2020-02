Sögel. Schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen hat sich am Montagnachmittag ein 18-jähriger Fahrradfahrer bei einem Unfall in Sögel zugezogen.

