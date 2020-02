In der Oberschule am Schloss in Sögel findet der Vortrag statt. Foto: Lambert Brand/Archiv

Sögel. Die Zweigstelle Sögel der Volkshochschule Papenburg veranstaltet am Donnerstag, 5. März 2020, um 19.30 Uhr in der Schule am Schloss einen Vortragsabend mit dem Titel „Krankheit zeigt den Weg zur Heilung“.