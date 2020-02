Wieder war eine Apotheke in Sögel das Ziel von Einbrechern. Symbolfoto: Jens Wolf/zb/dpa

Sögel. Wieder ist in Sögel eine Apotheke das Ziel von Einbrechern gewesen. Außerdem drangen in derselben Nacht bislang unbekannte Täter in einen Supermarkt ein. Möglicherweise stehen beide Vorfälle in einem Zusammenhang.