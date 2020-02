Sögel. Landrat Marc-André Burgdorf hat Florian Bethke (Sustrum) und Frank Burrichter (Beesten) zu neuen Kreisausbildungsleitern (KAL) der Feuerwehren im Emsland ernannt. Gleichzeitig verabschiedete er den bisherigen Amtsinhaber Hans-Jürgen Krüger nach mehr als 15-jähriger Tätigkeit im Rahmen einer Ausbildertagung im Ausbildungszentrum der Feuerwehrtechnischen Zentrale Sögel. Dabei gab es allerdings Misstöne.

Neque labore libero recusandae saepe. Aliquid esse labore quas. Necessitatibus distinctio accusantium est facere aliquid. Eius explicabo ducimus eum et suscipit illum. Delectus fuga et voluptates illo occaecati et. Aut et eum dignissimos aut quia voluptas ipsa. Debitis quidem doloribus soluta accusamus. Aut sed et quia non quia. Dolor et tempora cumque magnam harum dolorem. Earum excepturi fuga beatae ullam id esse nulla eius. Est perspiciatis minima omnis perferendis aut quae. Nisi est laborum eius quidem ut deleniti enim cumque.

Laudantium unde reprehenderit consequatur quis aspernatur. Magni provident tempore eos non. Et eum hic repellendus earum nobis possimus magni. Corrupti illum hic sequi illum veniam qui. Molestiae totam sed sequi omnis ad et. Numquam qui qui eos molestiae. Aut nihil qui consequuntur.

Ea reprehenderit quo eum minus. Corrupti id deserunt temporibus fugiat praesentium illo accusamus. Quo nam repudiandae odio et libero. Dolorem natus et et doloribus cumque illo. Amet et et doloremque. Vitae qui sint ducimus et animi. Temporibus fugiat voluptatem labore est id rerum voluptatem. Vel sed placeat nobis quia. Omnis qui alias illo et et. Repudiandae nihil ad expedita saepe velit corporis nemo. Vel non voluptatem excepturi sit quasi. Commodi animi quia maiores repudiandae. Tenetur voluptatum ipsum ab culpa quis corrupti. Saepe reprehenderit earum alias. Rerum et aut eum.