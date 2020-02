Sögel. Kein Stillstand, aber finanzpolitischer Demut – das sagt Reinhard Timpker (CDU) mit Blick auf den diesjährigen Haushalt der Samtgemeinde (SG) Sögel. 6,6 Millionen Euro nimmt die Samtgemeinde in diesem Jahr für Investitionen in die Hand – ein Großteil davon geht in das Schul- und Sportwesen.

