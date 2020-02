Sögel. Nachdem das Hümmling-Hospital in Sögel im Herbst vergangenen Jahres die erste Hürde bei der Finanzierung seiner Bauvorhaben genommen hat, werden die Pläne nun weiter vorangetrieben. Für den Umbau der Zentralen Notaufnahme ruft das Hospital einen Zuschuss der Samtgemeinde (SG) Sögel in Höhe von 120.000 Euro ab.

