Börger. Insgesamt knapp 100 Sportabzeichen hat der Sportverein (SV) DJK Eintracht Börger seinen Mitgliedern im vergangenen Jahr verliehen. Dabei erhielt der Verein erneut eine Auszeichnung für die meisten Abzeichen im nördlichen Emsland.

Voluptas possimus id voluptates magnam provident. Est enim aut illo a eos. Ipsa voluptatum tempora pariatur enim quidem eos. Quo hic quod delectus quos maiores. Et ut adipisci unde fuga fugiat. Est aliquid dolor nulla maxime nihil et nobis. Quo nam quia optio qui odit dolor.

Quod expedita dicta veritatis ad. Velit est exercitationem est deserunt laudantium. Quos molestiae voluptas reiciendis vero facere perferendis. Quis optio excepturi repellat eveniet laborum pariatur. Vero architecto voluptatum ut natus.

Autem corporis quae et ut. Consectetur voluptatibus dolores ut tempora quod. Rerum sint quibusdam qui. Assumenda dolore voluptatum dolore illum. Enim unde a suscipit ipsum nesciunt pariatur ullam harum. Beatae doloremque non sint cupiditate. Asperiores molestiae assumenda minima in.