Sitzungen stehen an: Narren in Börger sind startklar

Drei Sitzungen bringen am kommenden Wochenende die Narren in Börger auf die Bühne. Foto: Kolping-Karneval Börger

Börger. Was wurde in den vergangenen Wochen und Monaten geprobt, gewerkelt, an der Technik gefeilt und musiziert – jetzt warten die Mitglieder des Kolping-Karnevals in Börger darauf, das Einstudierte dem Publikum zu zeigen. Am Wochenende gehen in der neuen Heimat im Gemeinde- und Kulturzentrum drei Sitzungen über die Bühne.