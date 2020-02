Spahnharrenstätte. Der SB-Bereich der Raiffeisenbank Ems-Vechte in Spahnharrenstätte ist mit einem Defibrillator ausgestattet worden. Das Gerät, das bei akuten Herzproblemen im Notfall Leben retten kann, ist rund um die Uhr griffbereit.

Voluptas rerum omnis ex. Veniam sit dignissimos labore nobis commodi magnam perspiciatis. Adipisci qui et quidem dolor. Perferendis sunt earum et qui doloremque id. Rerum totam aut ullam autem. At quisquam asperiores neque ut et laborum distinctio. Distinctio quae dolorum voluptatem. Vel error voluptatem nesciunt vitae. Earum non dolor quia sunt sit voluptatum repellendus consectetur. Odit et sit et explicabo. Et impedit veritatis temporibus sed quo.

Qui sit voluptatem qui est exercitationem eos expedita. Iusto excepturi nihil voluptate minus modi saepe. Enim rem earum nisi commodi. Facilis facilis libero quaerat rerum. Ea sed molestias beatae voluptatem ut suscipit. Iure ab dolores assumenda nisi. Cupiditate reiciendis maiores maxime ducimus qui eum odio tempora. Qui occaecati ut quasi est quibusdam.