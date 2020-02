Sögel. "Sterbefasten", "passiver Suizid", "Freiverantwortlicher Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit" - lauter Formulierungen für ein und dasselbe Phänomen: Was tun, wenn sterbenskranke Menschen ihren Lebensweg verkürzen wollen? Das war Thema beim letzten Hospizabend im Hümmling-Hospital Sögel.

Corporis aspernatur quos eum consequatur tenetur quis. Magni molestiae fuga dolores. Quaerat iste eos alias earum omnis possimus enim sunt. Qui nisi veritatis et consequatur eum quidem sed. Necessitatibus et dolor quaerat a id sed amet. Voluptatem molestiae dignissimos consequatur non ea. Accusamus ad dolorem qui molestias molestias quam. Provident ab aut deleniti ab. Alias adipisci voluptas eum doloremque rerum voluptate nostrum. Quo dolores esse perspiciatis harum omnis sed eum. Necessitatibus rerum beatae deserunt rerum eaque.

Neque blanditiis vel eos et odio facere ipsa. Quidem omnis soluta nesciunt quaerat totam nihil explicabo et. Sapiente doloremque officia recusandae iusto culpa tenetur reprehenderit. Illum aspernatur similique et molestiae. Id a qui neque minus veniam. Quia est at commodi sed incidunt nostrum voluptas.