Mit einer Kettensäge zersägten die Feuerwehrleute den Baumstamm, der auf die Sprakeler Straße gestürzt war, und beseitigten dadurch das Hindernis. Foto: SG Sögel/Feuerwehr

Sögel. Eine Stürmböe hat am Montagmorgen in Sögel einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Böe hatte nämlich an der Sprakeler Straße einen Baum entwurzelt, der daraufhin auf die Fahrbahn stürzte. Auch an einer Apotheke gab es einen Einsatz.