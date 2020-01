Brandmeldeanlage bei Firma in Börger durch Rauch ausgelöst CC-Editor öffnen

Zu einer Firma im Gewerbegebiet Mühlenberg in Börger musste die Feuerwehr am Dienstag ausrücken. Symbolfoto: Gerd Schade

Börger. Die Freiwillige Feuerwehr Börger musste am Dienstagvormittag zu einer Firma im Gewerbegebiet am Mühlenberg in Börger ausrücken, weil die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst hatte.