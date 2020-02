Sögel. Durch Verzicht auf die Auszahlung der Cent-Beträge ihres Nettogehalts haben Mitarbeiter des Energieversorgungsunternehmens EWE 2000 Euro gesammelt, die als Spende an den Verein Bauchgefühl überreicht wurden.

