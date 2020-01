Sögel. In Sögel hat die fünfte Jahreszeit begonnen. Das Kappenfest der Kolpingfamilie bildet traditionell den Auftakt zur Karnevalsession in der Gemeinde. Dort wurde auch das gut behütete Geheimnis um das neue Prinzenpaar gelüftet: Dieses bilden Stephan und Maria Schmees.

