So wollen sich die Sögeler Vereine nicht mehr in die Quere kommen CC-Editor öffnen

Vereinsvorstände aus Sögel einigten sich mit der Gemeinde Sögel im Ludmillenhof auf einen gemeinsam zu pflegenden Veranstaltungskalender. Foto: Samtgemeinde Sögel

Sögel. Die Gemeinde Sögel bietet künftig Vereinen einen gemeinsamen Online-Planungskalender an, um Terminüberschneidungen von größeren Veranstaltungen zu vermeiden. Die Vereinsvorstände einigten sich in einem gemeinsamen Gespräch darauf, einen möglichst einfach zu bedienenden, digitalen Kalender einzurichten, in den die Termine eingetragen werden.