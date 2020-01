Hoher Sachschaden entstand bei einem Einbruch in eine Apotheke in Sögel. Foto: Archiv/dpa/Friso Gentsch

Sögel. In der Nacht von Sonntag auf Montag ist in eine Apotheke an der Clemens-August-Straße in Sögel eingebrochen worden. Im Ort hat es am Wochenende einen weiteren Einbruchsversuch in eine Apotheke gegeben.