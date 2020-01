Die zwei Gruppen mit ihren Helfern vor der St. Michael Kirche in Stavern. Foto: Gerd Rode

Stavern. „Eine Aktion die seines gleichen sucht“, so könnte man die seit nunmehr 134 Jahren gepflegte Tradition des „Königssingens“ in Stavern betiteln. In diesem Jahr waren wieder annähernd 30 junge Männer des Ortes am Wochenende nach dem Dreikönigsfest unterwegs.