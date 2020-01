Sögel. Nach einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Sögel ist die betroffene Wohnung vorerst unbewohnbar. Das teilte die Feuerwehr mit. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache blieb zunächst unklar.

