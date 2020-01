24 Jahre nach dem Mord an Elke Sandker hat ein Zeuge Erinnerungen an ein Gespräch auf der Kirmes mit dem späteren Opfer. Foto: Archiv/Gert Westdörp

Sögel/Osnabrück. Hat Elke Sandker sich am Abend vor ihrem durch Gewalt herbei geführten Tod von einem Fremden bedrängt gefühlt? Das behauptete ein Zeuge im Prozess vor dem Landgericht in Osnabrück. Zumindest der Staatsanwalt zog diese Darstellung nachdrücklich in Zweifel.