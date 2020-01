Sögel. Eine E-Bike-Fahrerin ist am Dienstagmorgen auf der Sprakeler Straße in Sögel gestürzt, vermutlich, weil sie von einem Pkw erfasst wurde. Die Frau wurde ersten Angaben der Polizei zufolge lebensgefährlich verletzt.

