Vorher und nachher: Das linke Foto zeigt die Mühlenruine vor dem Wiederaufbau. Rechts ist der Wiederaufbau zu sehen.

1974 abgebrannt: Windmühlenruine in Stavern wieder aufgebaut

Vor fast 50 Jahren brannte die Windmühle Bruneforth in Stavern nieder. In den vergangenen Monaten wurden die Grundmauern wieder aufgebaut. Am Deutschen Mühlentag an Pfingstmontag, 29. Mai, wird die Windmühlenruine eingeweiht.