Meppen. Seit 40 Jahren ist Richard Witte als Lkw-Schlosser bei der Oeldig Transporte GmbH in Klein Berßen beschäftigt. Innungsvertreter, Arbeitskollegen und die Unternehmerfamilie gratulierten dem Jubilar im Rahmen einer Feierstunde.

