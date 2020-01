Spahnharrenstätte. Die Kolpingsfamilie Spahnharrenstätte hilft beim Wiederaufbau der verwüsteten Außenkrippe an der Kirche, der Erlös der Weihnachtsbaum-Sammelaktion fließt in die Instandsetzung. Die Verursacher der Verwüstung durch Böller sind derweil noch immer nicht ermittelt.

Wie berichtet, hatten Unbekannte die Krippe mit lebensgroßen Figuren am Silvesterabend schwer beschädigt. Zwischen 20 und 22 Uhr am 31. Dezember wurden mehrere Feuerwerkskörper gezündet, unter anderem am Kopf der Josefsfigur und am Ochsen. Die Außenkrippe an der katholischen St.Johannes-Kirche an der Hauptstraße in Spahnharrenstätte ist in den vergangenen zwei Jahren aus einer Initiative mehrerer privater Familien entstanden, der Kirchenvorstand und der Kirchenchor beteiligten sich an der Erweiterung der Krippe. Der Vorfall hatte im gesamten Ort und innerhalb der Pfarreiengemeinschaft Sögel große Bestürzung ausgelöst.

Die Verursacher sind noch immer nicht ermittelt, wie eine Sprecherin der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim am Dienstag auf Nachfrage mitteilte. Die Beamten bitten daher weiterhin Personen, die Hinweise zu den möglichen Verursachern machen können, sich bei der Polizei in Sögel, Telefon 05952 93450, zu melden. Auch dem Kirchenvorstand liegen bisher keine Hinweise vor.

Am Samstag ab 9 Uhr

Inzwischen läuft der Wiederaufbau der schwer beschädigten Krippe an. Die Kolpingsfamilie, die alljährlich in der Gemeinde die Weihnachtsbäume gegen eine Spende einsammelt, hat sich entschieden, den Erlös der diesjährigen Tannenbaumaktion am Samstag, 11. Januar 2020 für die Wiederinstandsetzung der Außenkrippe einzusetzen. Die Ehrenamtlichen erbitten einen Spendenbeitrag von mindestens 5 Euro, mehr zu spenden ist natürlich möglich. Die Sammelaktion beginnt um 9 Uhr. Damit die Spende auch wirklich ankommt, bittet die Kolpingsfamilie darum, den Geldbetrag nicht an den Bäumen zu befestigen. Die Spende wird an der Tür kassiert.

