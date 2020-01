Sögel. Die Gemeinde Sögel darf sich ab sofort „Fair-Trade-Town“ nennen. Auf dem Neujahrsempfang der Hümmlinggemeinde im Heimathaus überreichte Manfred Holz, Ehrenbotschafter des Vereins „Transfair“ die Urkunde und das Siegel an Bürgermeisterin Irmgard Welling (CDU). Verliehen wird das Prädikat für einen Zeitraum von zwei Jahren.

Diana Schmitz, Sprecherin der Steuerungsgruppe, beschrieb nach Angaben der Verwaltung den Weg von der ersten Idee bis zur Auszeichnung. Im Nachgang zu einem aus ihrer Sicht bewegenden Vortrag des Kinderarbeitsexperten Benjamin Pütter im Februar 2015 am Hümmling- Gymnasium überzeugte er die Schule und auch die Gemeinde von der Wichtigkeit, sich an der Kampagne „Fair-Trade-School und Fair-Trade-Town“ zu beteiligen, um aktiv etwas gegen Kinderarbeit zu unternehmen. „Wir waren von der Idee überzeugt und schlossen uns als Steuerungsgruppe zusammen“, berichtete Schmitz.



Akteure vor Ort überzeugt

Nach dem Grundsatzbeschluss durch den Sögeler Gemeinderat überzeugte die Gruppe Geschäfte, gastronomische Betriebe, Schulen und Kindergärten für das Vorhaben. Mit großem Eifer habe sich die Steuerungsgruppe, zu der neben Schmitz auch Claudia Grote, Karsta Roscher, Claudia Lübs und Irmgard Welling gehören, dafür eingesetzt, die Kriterien für die Auszeichnung als „Fair-Trade-Town“ zu erfüllen.

Welling bedankte sich bei allen beteiligten Akteuren, die das Vorhaben unterstützt haben mit einer Rose und einer Auszeichnung. Dazu zählten die beiden Kirchengemeinden ebenso wie zahlreiche örtliche Händler und Vertreter von öffentlichen Institutionen.

Marktanteil noch gering

Ehrenbotschafter Holz informierte in seiner Laudatio, dass in weiten Teilen Deutschlands das Fairtrade-Siegel als vertrauenswürdig angesehen werde. Leider stehe dem aber nach seinen Worten ein geringer Marktanteil gegenüber. Dennoch werde ein Gesamtumsatz von mindestens 1,5 Milliarden Euro angepeilt. Inzwischen würden Holz zufolge so gut wie alle Läden in Deutschland Fairtrade-Produkte anbieten. Für den persönlichen täglichen Einkauf empfahl er die mit Fairtrade ausgezeichneten Landwirte, Fischer, Fleischer und Bäcker. „Mit dem Kauf von Fairtrade-Produkten geben Sie keine Almosen, sondern leisten einen nachhaltigen Beitrag zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen und bekämpfen somit aktiv eine der Fluchtursachen.“

"Wenn auf der Welt so viel geteilt würde wie bei Facebook, gäbe es keine Armut" Manfred Holz, Ehrenbotschafter des Vereins „Transfair“

Holz bezeichnete als fairen Handel auch ein faires Miteinander in der hiesigen Landwirtschaft und den Produzenten. Vor diesem Hintergrund sah er auch die Flüchtlingskrise, hervorgerufen aufgrund schlechter Lebensgrundlagen. Fairer Handel lebe vom Handeln, von der Verpflichtung einen konkreten Beitrag gegen die Armut zu leisten. „Wenn auf der Welt so viel geteilt würde wie bei Facebook, gäbe es keine Armut“, ist sich Holz sicher.



„Heute ist ein besonderer Tag für Sögel“, zeigte sich Welling stolz und dankbar. Sie hob aber auch hervor, dass der Grundstein für fairen Handel in Sögel bereits vor 30 Jahren durch den Eine-Welt-Laden in Sögel gelegt worden sei.