Gartenhütte brennt hinter Wohnhaus in Spahnharrenstätte

In Spahnharrenstätte musste die Feuerwehr am Samstagabend zu einer brennenden Gartenhütte ausrücken. Symbolfoto: Jens Wolf/dpa

Spahnharrenstätte. Zu einem Brand in einer hinter einem Wohnhaus gelegenen Gartenhütte ist es am Samstagabend in Spahnharrenstätte im Höger Weg gekommen.