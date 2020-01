Sögel. Definitiv mit Leben gefüllt ist das Haus der Familie Albrecht in Lindern. Bei neun Kindern auch wenig verwunderlich. Der jüngste Sprössling Matthäus erblickte vor wenigen Wochen im Hümmling-Hospital in Sögel das Licht der Welt.

Helene Albrecht entschied sich bewusst für die neunte Geburt für eine Entbindung im Hümmling-Hospital. „Viele meiner Freundinnen haben dort entbunden und ich habe bisher nur Positives gehört“, wird die Lindernerin in einer Mitteilung des Krankenhauses zitiert. „Außerdem finde ich es sinnvoll, da ich Patientin der Emsländischen Frauenarztpraxis bin. Die Verbundenheit der Praxis und des Krankenhauses stellt für mich einen großen Vorteil dar.“ Ihre Erwartungen an den Pflegekräften und den Ärzten im Sögeler Hospital seien mehr als erfüllt worden.



Alle musikalisch

Alle Kinder von Willi und Helene Albrecht sind musikalisch begabt und engagieren sich darüber hinaus auch ehrenamtlich. Jonathan (20 Jahre) ist bereits verheiratet. Timo (23) wird in wenigen Tagen in den den Bund der Ehe eingehen. Die beiden jungen Männer wohnen nicht mehr im Elternhaus. Die weiteren Kinder Adrian (21), Laurenz (18), Judith (16), Johannes (8), Lukas (5), Markus (3) und Matthäus füllen das Haus indes mit jeder Menge Leben.

Traum vom Bauernhof erfüllt

Die älteren Kinder helfen nach Angaben des Hospitals ihren Eltern, wenn sie neben dem Üben für Cello, Geige, Gitarre, Akkordeon, Klavier sowie den Hausaufgaben noch etwas Zeit finden. Außerdem leben die Albrechts sehr ländlich. Vater Willi liebt Tiere und die Gartenarbeit. Deswegen habe er sich vor einigen Jahren einen kleinen Traum erfüllt und einen Bauernhof aufgebaut. Auf dem Hof leben neben der Familie noch Hunde, Katzen, Gänse, Enten und Hühner.

Großer Zusammenhalt

Willi Albrecht ist aktuell noch in Elternzeit und unterstützt seine Frau in jeder Lage. Bei drei Ladungen Waschmaschinen am Tag ist jede helfende Hand auch gut zu gebrauchen. Der Familienzusammenhalt wird bei den Albrechts großgeschrieben. Besonders an Weihnachten finden sich alle Familienmitglieder am großen Esstisch ein. „Bei uns bedeutet Weihnachten Freude, Gemeinschaft und gutes Essen“, teilt der Vater mit. Die Geburtstage enden jedes Mal in einer großen Gartenparty. Sie lieben es Zeit mit der Familie zu verbringen und auf dem Hof Volleyball oder Fußball zu spielen.

Zuverlässig, nett, umfangreich

Helene Albrecht hebt die Arbeit ihrer Ärztin Elena Tschernow hervor. Bei den Untersuchungen habe sie sich sehr wohl gefühlt und die Erfahrung der engagierten Ärztin gespürt. Tschernow ist Fachärztin für Frauenheilkunde mit dem Schwerpunkt „Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin“. Sie unterstützt seit Anfang 2019 das Team der Emsländischen Frauenarztpraxis auf dem Hümmling. Die Arbeit des Hümmling-Hospitals beschrieb die neunfache Mutter als zuverlässig und nett mit einer umfangreichen Pflege von Pflegekräften und der Ärzten. Besonders gefreut habe es sie, dass die Mitarbeiter der Gynäkologie und Geburtshilfe den Frauen Vertrauen schenken. Bevor sie Mutter wurde, wollte die Lindernerin auch Krankenschwester werden und hätte sich dies gerne als Vorbild genommen.

Die Frage, ob das Ehepaar sich noch ein weiteres Kind wünscht, haben Willi und Helene Albrecht nach Angaben des Hümmling-Hospitals weder verneint noch bejaht. Wenn es so kommen sollte, würden es die Albrechts als Gottesgeschenk ansehen.