Sögel. Die "Knieschleifer", eine eine Motorradgruppe aus dem Emsland, hat 1000 Euro an den Sögeler Gnadenhof Melief gespendet.

Die emsländische Ortsgruppe, die aus 105 Personen im Alter zwischen 18 und 45 Jahren besteht, haben das Geld eigenen Angaben zufolge durch gruppeninterne Spenden gesammelt. Deutschlandweit gehören etwa 27.000 Personen zu den "Knieschleifern", die in diverse Ortsgruppen unterteilt sind und betonen, kein Motorrad-Club zu sein.

Der Gnadenhof Melief gibt verletzten, verwahrlosten oder misshandelten Tieren ohne Zukunft ein neues Zuhause. Durch eine Führung bei der Geldübergabe, an der die Gruppe mit 25 Personen teilgenommen hat, konnten sie sich von der Arbeit auf dem Gnadenhof überzeugen. Durch zusätzlich übernommene Patenschaften werden sie den Hof auch zukünftig unterstützten, wie die Gruppe weiter mitteilt.



Bereits vor zwei Jahren haben die "Knieschleifer", 1000 Euro an den Krebsfond in Meppen gespendet. Im vergangenen Jahr wurde die Hilfsorganisation "Helping Hands" aus Lathen mit Sachspenden unterstützt, so die Gruppe.