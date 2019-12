Sögel. „Laufen für Helping Hands“ - unter diesem Motto haben 109 Sporttreibende am Spendenlauf der Lauffreunde Sögel teilgenommen und 1668 Euro für die Hilfsorganisation gesammelt. Die Spendensumme soll in Form von humanitärer Hilfe den Patendörfern in Rumänien und Moldawien zugutekommen.

