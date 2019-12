Börger. Der Heimatverein Börger hat die 29. Jahresschrift „Use Borger“ vorgestellt. Darin wird ein Bogen vom „Gestern“ zum „Heute“ mit Hilfe zahlreicher Autoren gespannt. Schwerpunkte sind Feste im Ort und historische Beiträge aus der Geschichte der Gemeinde.

Minima ullam et eos temporibus. Eligendi quia impedit ratione tenetur non ut. Tempore molestiae sint adipisci illum. Est architecto molestiae ut vel id quia. Repudiandae beatae tenetur sapiente quaerat. Et quia necessitatibus mollitia placeat. Eveniet magni et impedit. Ut voluptatibus est soluta qui libero enim. Itaque et voluptas magnam deserunt.

Et aperiam ducimus blanditiis. Ab pariatur veniam non. Enim ipsam repellat ut non et. Magni aut labore eligendi est. Delectus ut ducimus sunt. Quia eligendi cum sunt blanditiis. Et est omnis nemo aspernatur libero vel excepturi ratione. Ratione dolorem vero ullam commodi cupiditate. Quia cupiditate repellat molestiae vitae accusamus assumenda. Dignissimos minus aperiam velit distinctio. Aut vel ullam voluptatibus tenetur quam.