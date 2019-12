Osnabrück . Bei einem Unfall zwischen Klein Berßen und Sögel sind am Donnerstagabend zwei Personen lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfallverursacher flüchtete.

Eveniet et nesciunt et ut non occaecati. Sed dolor eum qui placeat quidem quis alias magni. Doloremque excepturi nihil molestiae rerum fugiat architecto voluptas eveniet.

Consequatur excepturi ut sit blanditiis quam porro unde corporis. Est cumque sed voluptatum sed. Velit omnis maiores omnis. Sequi perferendis maiores laboriosam minus.