Sögel. Die Polizei hat nach eigenen Angaben eine Serie von Sachbeschädigungen in Sögel aufgeklärt. Die Beamten haben zwei Jugendliche ermittelt, denen sie insgesamt 31 Straftaten zur Last legen.

Die Serie habe innerhalb der Sögeler Bevölkerung für Unruhe gesorgt, erklärten die Beamten am Mittwoch in einer Pressemitteilung. Demnach hat die Polizei seit September eine Vielzahl von Sachbeschädigungen in der Hümmlinggemeinde registriert. "Nach intensiven Ermittlungen konnten nun zwei Jugendliche den Taten zugeordnet werden" so die Beamten. Beide stammten aus Sögel.

Wie es in der Mitteilung weiter heißt, habe das Duo unter anderem einen Geldautomaten der Kreissparkasse außer Betrieb. Überdies sollen sie mehrere Häuser mit Montageschaum und Farbe besprüht sowie Brände in einem leerstehenden Haus gelegt haben. Auch vor Vandalismus auf einem Friedhof hätten die Jugendlichen nicht Halt gemacht.

Die mutmaßlichen Täter zeigten sich der Polizei zufolge im Rahmen ihrer Vernehmungen im Beisein der Eltern reumütig und hätten die Taten gegenüber den Beamten eingeräumt. Zur Schadenssumme könne die Polizei bislang keine konkreten Angaben machen. Nach Einschätzung der Beamten dürfte Langeweile die Triebfeder der Vandalismusserie gewesen sein.

Entsprechende Ermittlungsverfahren gehen an die Staatsanwaltschaft Osnabrück. Zudem wurde laut Polizei das Jugendamt des Landkreises Emsland über die Sachverhalte in Kenntnis gesetzt.