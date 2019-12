Sögel. Von den Liedvorträgen der Sögeler Chöre, die zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit in die Aula des Hümmling-Gymnasiums eingeladen hatten, haben sich die 300 Zuhörer begeistert gezeigt. Das alle zwei Jahr stattfindende gemeinsame Konzert wurde vor 30 Jahren vom Singkreis Sögel, dem Kirchenchor St. Jakobus und dem Sögeler Männerchor Harmonie ins Leben gerufen.

Hinzugekommen ist vor wenigen Jahren der Folklore-Chor Kalinka. Er bereichert seither das Programm mit seinen zum Teil in russischer Sprache vorgetragenen Liedern. Der Liedervater des Männerchores Harmonie, Georg Sewerin, ging in seiner Begrüßung auf das Jubiläum der Konzertveranstaltung ein und bat die Zuhörer, diesmal aktiv mitzuwirken. Zu Beginn gab es eine gekonnte Einlage: Eine kleine Gruppe von Sängern im Zuschauerraum und eine kleine Gruppe mit Frauenstimmen eröffneten das Konzert mit einem Wechselgesang. Bei jeder Strophe traten weitere Sänger auf die Bühne, bis sich ein großer Chor aus allen beteiligten Chören gebildet hatte, um dann stimmgewaltig in das Lied „Tochter Zion“ einzustimmen.

Abseits der Hektik

Moderiert wurde das weitere Programm vom Pfarrer der evangelischen Markuskirchengemeinde, Matthias Voss, der mit besinnlichen, meditativen und auch humorvollen Texten auf die vorweihnachtliche Zeit einstimmte. „Welcher Reichtum an musikalischer Leistung wird uns hier in Sögel geboten – und dabei sind wir nicht mal Stadt“, lobte der Geistliche das Können der Sänger und Instrumentalisten und erklärte die Inhalte der einzelnen Liedvorträge. Wichtig war Voss der Gedanke, die vorweihnachtliche Zeit abseits der Hektik zu einer Zeit der Besinnung und Vorbereitung werden zu lassen.

Publikum singt mit

Zwischen den Darbietungen der Chöre wurden die Zuhörer immer wieder zum Mitsingen bekannter Lieder aufgefordert. Zu den Höhepunkten des Nachmittags zählten die Aufführungen der Instrumentalisten Hannes Wilken (Saxofon) und Beatrix Lückmann-Langen (Klavier) mit den Stücken „Rudolph the rednoise Reindeer“ und „Christmas Jingle“ sowie Zsofia Imre (Klavier) mit dem Stück „Fuchstanz“.

Die Zuhörer genossen ein großartiges vorweihnachtliches Musikerlebnis mit einer Mischung aus modernen und traditionellen Advents- und Weihnachtsliedern. Ihre Zufriedenheit drückten sie zum Schluss der Veranstaltung durch reichlich Beifall für die Akteure und den Moderator aus, als alle Chöre sich zu einem gemeinsamen Auftritt auf der Bühne versammelten