Küchenbrand in Wohnhaus in Sögel CC-Editor öffnen

Zu einem Küchenbrand kam am Diensttagnachmittag in Sögel. Foto: SG Sögel/Feuerwehr

Sögel. Bei einem Brand in einer Küche eines Wohnhauses in Sögel sind am Dienstag mehrere Räume derart mit Rußpartikeln und Pulverrückständen kontaminiert worden, dass diese nach Ansicht der Feuerwehr vorerst nicht mehr bewohnbar sind.