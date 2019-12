Premiere am Kulturzentrum: Das bot der Weihnachtsmarkt in Börger CC-Editor öffnen

Der traditionelle Glühwein durfte auf dem Weihnachtsmarkt in Börger natürlich nicht fehlen. Foto: Nils Kögler

Börger. Einen frei nach Hause gelieferten Weihnachtsbaum, traditionellen Glühwein oder Karten für den örtlichen Karneval: Über all das konnten sich die Gäste auf dem Weihnachtsmarkt in Börger freuen, der am dritten Adventssonntag erstmalig am neuen Kulturzentrum stattfand.