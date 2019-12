Kluse/Sögel. Zu gleich zwei Aufbrüchen von Transportern ist es in dieser Woche in Kluse und Sögel gekommen. In beiden Fällen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Über beide Fälle informierte die Polizei am Freitag. Der Einbruch in Kluse ereignete sich zwischen Montag 15.45 Uhr, und Dienstag, 7.15 Uhr. Dort drangen die Täter in einem an der Bahnhofstraße geparkten Sprinter ein. Sie entwendeten diverses Werkzeug. Für Hinweise von Zeugen zu diesem Fall ist die Polizei in Dörpen, Telefon 04963/8911, zuständig.

In Sögel verschafften sich die bislang unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 19 und 6 Uhr, Zugang zu einem Am Forstgraben in Sögel abgestellten Transporter. Auch hier entwendeten die Täter diverse Werkzeuge. Zuständig für die Ermittlungen ist die Polizei in Sögel, Telefon 05952/93450.