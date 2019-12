Sögel. Mit Emilia Tabor hat das 500. Baby dieses Jahres im Hümmling-Hospital in Sögel das Licht der Welt erblickt.

Wie das Krankenhaus mitteilt, war Emilia bei ihrer Geburt 3230 Gramm schwer und 50 Zentimeter groß. Für die Eltern Britta und Marek Tabor aus Esterwegen ist die kleine Tochter das erste Kind. Nach Angaben der Eltern ließ Emilia etwas auf sich warten ließ, da sie eine Woche über dem geplanten Geburtstermin zur Welt kam.

„Emilia wäre fast ein Nikolaus-Baby geworden, aber sie ist ja dennoch ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk“, freut sich der stellvertretende Hospital-Geschäftsführer Thomas Kock. In diesem Jahr konnte das Hümmling-Hospital schon 20 Tage vorher das 500. Baby begrüßen als in 2018. „Wir freuen uns, dass wir schon die Geburtenzahl vom letzten Jahr übertroffen haben. Es ist ein großes Kompliment“, so Kock.