Sögel/Werlte. Mehrere Shisha-Bars sind am vergangenen Wochenende auf dem Hümmling kontrolliert worden. Neben Verstößen gegen das Tabaksteuerrecht wurden auch Hygienemängel festgestellt.

Wie das Hauptzollamt Oldenburg mitteilt, stellten die Kontrolleure in den Bars Verstöße gegen das Tabaksteuerrecht fest. In der Summe wurden 12,8 Kilogramm Wasserpfeifentabak durch die Zöllner sichergestellt. Dabei standen Shisha-Bars schon in der Vergangenheit häufiger im Fokus von Zollkontrollen, heißt es seitens des Zolls. Im Einsatz waren neben dem Zoll auch Angestellte des Landkreises Emsland, der Ordnungsämter Sögel und Werlte sowie der Polizei.

Begleitend eingesetzt waren ebenfalls Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS). Ersten Anhaltspunkten für Schwarzarbeit wird nun durch die FKS Emden weiter nachgegangen. Neben arbeitsrechtlichen und brandschutzrechtlichen Verstößen wurden durch einen Mitarbeiter der Lebensmittelüberwachung des Landreises Emsland auch Hygienemängel in den überprüften Betrieben festgestellt. Auch hier wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Die Kontrollen wurden im Rahmen der Amtshilfe durch Beamte der Polizeistation Hümmling in Sögel unterstützt.