Sögel. Für ihren langjährigen Dienst im Krankenhaus hat das Hümmling-Hospital in Sögel 14 Mitarbeiterinnen geehrt.

Wie das Hospital mitteilt, bedankte sich der stellvertretende Geschäftsführer Thomas Kock bei den Mitarbeiterinnen für ihre Treue. „Es ist in der schnelllebigen Zeit nicht selbstverständlich, dass man auf eine so lange Dienstzeit zurückblicken kann“, wird Kock in der Mitteilung zitiert. Auch Michael Friske, Leitung Pflege- und Patientenmanagement, bedankte sich bei den Jubilaren für das Engagement und die Treue zum Haus.

Für eine 40-jährige Tätigkeit im Hospital wurden Margit Becker (Anästhesie), Edeltraud Olthaus (Gynäkologie) und Gisela Münster (ambulanter Palliativdienst) geehrt. Seit 25 Jahren sind Theresia Hebbel (Gynäkologie), Elke Knoll (Verwaltung), Larissa Nikolai (Chirurgie), Marlies Rump (Innere Medizin), Kerstin Wraga (Endoskopie), Monika Künnen (Chirurgie), Elisabeth Ubben (Pforte) und Dr. Annette Belling (Chirurgie) im Krankenhaus tätig. In den Ruhestand wurden Maria Evering (Küche), Thea Frese (Küche) und Marlies Hinrichs verabschiedet.