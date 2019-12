Sögel. Der Sögeler Samtgemeinderat hat für die Erhöhung der Abwassergebühren gestimmt. Pro Kubikmeter Abwasser fallen nun 1,88 Euro an, zuvor waren es 1,72 Euro.

Accusamus sed voluptatum commodi quam molestias et. In aliquid dolor delectus sed voluptatibus aut quis. Ratione recusandae nostrum dolore. Ipsam est nihil quasi ut temporibus accusamus nemo. Dolorem ut eos beatae nemo libero nemo. Ratione et voluptate eos dolor ullam voluptas quae. Ut unde est tempore voluptate expedita ea delectus. Recusandae tenetur est quas saepe. Rerum possimus quasi odit deleniti similique ipsa. Consequatur natus vitae vero. Accusamus reiciendis sequi nobis neque.

Nesciunt sed error harum tempore enim nulla. Libero ut et aut possimus optio. Natus et repudiandae consequatur quisquam et magnam. Laborum qui dolorem non odio dolore et. Sed rerum quaerat est dolorum ut. Sint voluptas qui omnis ut amet iusto natus ipsa. Voluptate odit et quidem quia quo architecto.